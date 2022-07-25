سقوط حافلة في وادي نهر في كينيا ومقتل 24

25 يوليو , 2022
كينيا (أ ف ب).
أفادت وسائل إعلام اليوم الإثنين أن 24 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في وسط كينيا عندما انحرفت حافلتهم عن جسر وسقطت في وادي نهر.
وذكرت صحيفتا ديلي نيشن وستاندرد أن الحادث وقع مساء أمس الأحد في مقاطعة ثاراكا نيثي، عندما انحرفت الحافلة المتجهة من ميرو إلى مدينة مومباسا الساحلية قبالة جسر نيثي، وسقطت في واد على عمق 40 متراً.
ونقلت صحيفة ديلي نيشن عن حاكم المقاطعة نوبيرت كومورا قوله «فقدنا 24 شخصاً في حادث مروع على جسر نهر نيثي على طريق ميرو - نيروبي السريع».
ونقلت صحيفة نيشن عن كومورا أن التحقيقات الأولية أظهرت أن خللاً في المكابح منع سائق الحافلة من الدوران بشكل صحيح عند منعطف حاد عند الجسر.
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