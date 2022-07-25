شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لهذا السبب.. طائرات هليكوبتر أمريكية تجري تدريبات بالذخيرة الحية في كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تجري طائرات هليكوبتر أباتشي تابعة للجيش الأمريكي متمركزة في كوريا الجنوبية تدريبات بالذخيرة الحية لأول مرة منذ عام 2019، فيما يكثف البلدان الحليفان التدريبات العسكرية وسط توتر مع كوريا الشمالية.

استؤنف التدريب في مجمع رودريجيز لايف فاير الواقع جنوبي المنطقة منزوعة السلاح شديدة التحصين على الحدود بين الكوريتين، بعد أن تم إلغاؤه في السنوات الماضية عندما اشتكى سكان في مناطق مجاورة من الضوضاء وعبروا عن مخاوف تتعلق بالسلامة.

طائرات هليكوبتر أمريكية تجري تدريبات بالذخيرة الحية في كوريا الجنوبية

وأظهرت تسجيلات فيديو وصور نشرتها فرقة المشاة الثانية الأمريكية طائرات هليكوبتر من طراز أباتشي إيه.إتش-64إي في6 تشارك في تدريبات الأسبوع الماضي.

وقالت الفرقة على تويتر "الطاقم يتدرب ليلا ونهارا على صاروخ هيلفاير إيه.جي.إم-114 وصاروخ هيدرا 70".

وتأتي التدريبات في الوقت الذي أعلن فيه البلدان الحليفان أنهما سيستأنفان التدريبات الميدانية الأخرى خلال المناورات المشتركة التي تقلصت لعدة سنوات بسبب كوفيد-19 والجهود المبذولة للحد من التوتر مع الشمال.

وتعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الذي تولى منصبه في مايو أيار، بإعادة التدريبات المشتركة لما كانت عليه وتعزيز الردع ضد كوريا الشمالية.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع في سول إن تدريبات أباتشي ستقيس أيضا مستوى الضوضاء التي تسببها من أجل التعامل مع الشكاوى.

ولم ترد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية على طلب للتعليق.

وكانت كوريا الشمالية اتهمت امس الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيع أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، (الوكالة الرسمية) إن "واشنطن أنشأت العديد من المختبرات البيولوجية في عشرات البلدان والمناطق، بما في ذلك أوكرانيا، متجاهلة المعاهدات الدولية".. مستشهدة في ذلك بما رصدته روسيا.

كانت موسكو قد اتهمت واشنطن في شهر مارس الماضي بتمويل بحث في تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا التي بدأت روسيا قبل نحو خمسة أشهر عملية عسكرية كبيرة بها.. ونفت واشنطن وكييف وجود مختبرات تهدف إلى إنتاج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، حيث قالت الولايات المتحدة إن المزاعم تشير إلى أن موسكو قد تستخدم مثل هذه التكتيكات بنفسها.

وقالت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشئون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو في مارس "إن الأمم المتحدة لم تكن على علم بأي برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا".

يذكر أن بيونج يانج - حليفة موسكو - اعتبرت في شهر فبراير الماضي أن السياسة الأمريكية هي السبب الجذري للأزمة الأوكرانية.

ميدانيا.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الجوية وقوات الصواريخ استهدفت مراكز قيادة تابعة للقوات الأوكرانية، مما أدى إلى تدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر ومقتل عشرات الأفراد.

وأشارت الوزارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" إلى أن القوات الروسية استهدفت مواقع الكتيبة العاشرة في الجيش الأوكراني، بالقرب من دونيتسك، وتمكنت من القضاء على 70% من قواتها.

وأضاف: أن الجيش الروسي استهدف بأسلحة عالية الدقة مستودعات أسلحة، في مقاطعة نيكولايف، وتمكن من القضاء على 50 عنصرا تابعا للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى تدمير 8 مراكز قيادة تابعة للقوات الأوكرانية و7 مخازن أسلحة وذخائر.

وفي دونيتسك شرقي اوكرانيا.. استهدف سلاح الجو الروسي كتيبتين تابعتين للقوات الأوكرانية، ومدفعين سلمتهما الولايات المتحدة لكييف، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، 5 طائرات مسيرة، بالإضافة إلى اعتراض عشر قذائف من أنظمة الصواريخ المتعددة "أوراغان" و"هيمارس".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، قد بلغت 260 مقاتلة، و144 طائرة هليكوبتر، و1605 طائرات دون طيار، و357 صاروخا مضادا للطائرات، بالإضافة إلى 4156 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و763 قاذفة صواريخ متعددة، و3196 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، و4457 مركبة عسكرية خاصة.