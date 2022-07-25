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بدء جلسة المباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الصومالي بقصر الاتحادية

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الشارقة - اميمة ياسر - بدأت منذ قليل، جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الصومالى حسن شيخ محمود، بقصر الاتحادية يعقبها جلسة مباحثات موسعة تضم وفدى البلدين.

ومن المنتظر أن تتناول المباحثات تعزيز العلاقات المصرية الصومالية وبلورة التعاون الاقتصادي والأمني والتعليمى بين البلدين، كما تتناول الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان قد استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، بقصر الاتحادية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية لضيف مصر الكريم، واستعرض الرئيس السيسي، ونظيره الصومالى حرس الشرف.

وتم عزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ودولة الصومال، ثم صافح الرئيسان وفدى البلدين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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