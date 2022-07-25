إيلون ماسك ينفي ارتباطه بعلاقة عاطفية مع زوجة برين الشريك المؤسس لغوغل

25 يوليو , 2022

قال إيلون ماسك رئيس شركة تسلا في ساعة متأخرة من مساء الأحد على تويتر إنه وسيرغي برين المؤسس المشارك لشركة غوغل ما زالا صديقين ونفى تقريراً عن ارتباطه بعلاقة عاطفية مع زوجة برين نيكول شاناهان.

وجاءت تغريدات ماسك بعد أن نقل تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مجهولة قولها إنه أقام علاقة قصيرة مع شاناهان. وقالت الصحيفة إن هذه القضية دفعت برين إلى إقامة دعوى لطلاق شاناهان في وقت سابق من هذا العام وإنهاء الصداقة الطويلة بين أصحاب المليارات في مجال التكنولوجيا.

ورفض ماسك التقرير وقال على تويتر «أنا وسيرغي صديقان وكنا في حفلة معاً الليلة الماضية. لقد رأيت نيكول مرتين فقط خلال ثلاث سنوات وفي المرتين مع العديد من الأشخاص الآخرين. ليس هناك علاقة رومانسية».