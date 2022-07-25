الأنواء الجوية تتوقع طقس العراق خلال 4 أيام مقبلة

ووفق توقعات الهيئة التي أوردتها في جداول تلقتها الخليج 365، فإن طقس المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية سيكون اليوم صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس.

وأضافت، أن طقس يوم غد سيكون مقارباً لطقس اليوم، والأربعاء ستعاود درجات الحرارة ارتفاعها، والطقس يكون صحواً مع بعض الغيوم.