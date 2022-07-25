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انت الان تتابع خبر الأنواء الجوية تتوقع طقس العراق خلال 4 أيام مقبلة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الإثنين، توقعاتها لحالة الطقس في عموم مناطق العراق، فيما أشارت إلى أن درجات الحرارة ستعاود ارتفاعها يوم الأربعاء المقبل.
ووفق توقعات الهيئة التي أوردتها في جداول تلقتها الخليج 365، فإن طقس المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية سيكون اليوم صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس.
وأضافت، أن طقس يوم غد سيكون مقارباً لطقس اليوم، والأربعاء ستعاود درجات الحرارة ارتفاعها، والطقس يكون صحواً مع بعض الغيوم.