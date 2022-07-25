بديل ليفاندوفسكي.. بايرن ميونخ يقترب من ضم لاعب جديد

الحديث عن المهاجم الفرنسي الشاب ماثيس تيل، صاحب ال17 عاما، الذي تحرك النادي الألماني نحوه مؤخرا، لضمه بعد رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وقبل إتمام انتقاله لبطل البوندسليغا، نشر تيل رسالة وداعية لمسؤولي رين والطاقم الفني واللاعبين، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، حيث كتب: "صفحة جديدة تفتح، رأس هادئ وقلب دافئ وأنا أكتب إليكم".



وبحسب شبكة "سكاي"، فإن بايرن ميونخ توصل لاتفاق مع اللاعب للتعاقد معه حتى صيف 2027، وستبلغ قيمة الصفقة حوالي 28.5 مليون يورو.

وأكد المدرب الألماني جوليان ناجلسمان قرب النادي البافاري من إبرام الصفقة، وذلك عقب مواجهة مانشستر سيتي الودية.