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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الكويت، الأحد، تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

وكلف المرسوم الأميري الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بترشيح أعضاء الوزارةالجديدة وعرض أسمائها على أمير البلاد لإصدار مرسوم بتعيينهم.

الكويت تعلن تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء



وفي مايو/أيار الماضي قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأمر باستمرارهم في تصريف العاجل من شؤون منصبهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان رئيس الوزراء قد تقدم باستقالته في الخامس من أبريل/نيسان لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.



وجاءت الاستقالة تفاديا لتصويت مجلس الأمة الكويتي على طلب "عدم التعاون" مع الحكومة كان مقررا في اليوم التالي، بعد استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.

ويعني تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة دستوريا رفع الأمر لأمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو حل مجلس الأمة.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، مساء اليوم الأحد، بأن الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدرًا أمرًا بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء مجلس الوزراء.

وكانت الحكومة الحالية قد قدمت استقالتها، مطلع أبريل الماضى، إلى ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد، عقب تقديم نواب كتاب ”عدم تعاون“ مع رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، وإعلان أكثر من نصف النواب تأييدهم لعدم التعاون معه؛ ما دفع الحكومة لتقديم الاستقالة.

وفي يونيو الماضي، ألقى ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد خطابًا نيابةً عن الأمير الشيخ نواف الأحمد، أعلن خلاله عن توجُه لحل مجلس الأمة حلًا دستوريًا والدعوة لانتخابات عامة الأشهر القادمة.

وأشار الشيخ مشعل إلى أنه "سوف يصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات فى الأشهر القادمة بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك".

والشيخ أحمد نواف الأحمد، هو النجل الأكبر لأمير الكويت، وهو عسكرى برتبة فريق أول متقاعد بوزارة الداخلية الكويتية، وكان يشغل منذ مارس الماضي منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وعمل في وزارة الداخلية برتبة فريق أول، ثم تقاعد وشغل منصب محافظ محافظة حولى، وقد مثّل أمير البلاد في أكثر من مناسبة، وبعد أن استلم الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح منصبه كولي العهد، أصبح منصب نائب رئيس الحرس الوطني شاغرًا، وفى 19 نوفمبر 2020 عين نائبًا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير واستمر في المنصب حتى 9 مارس 2022.

سبق وأن كان الشيخ أحمد عضوًا في الجمعية العمومية الخاصة بنادى العربى، وكان مديرًا للكرة خلال العصر الذهبى للنادى، كذلك شغل منصب رئيس الاتحاد الدولي للشرطة، وترأس أيضًا اتحاد الشرطة الكويتى.

وكان ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قال في وقت سابق إن تحديات المنطقة أصبحت تتطلب منا مزيدا من التعاون.

جاء ذلك في كلمته أمام قمة جدة للأمن والتنمية، بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.



وأضاف ولي عهد الكويت: "نتطلع أن تكون قمة جدة بداية انطلاق جديدة نحو معالجة أزمات المنطقة".

وتابع: "ندعو إيران إلى التعاون مع دولنا والوكالة الدولية للطاقة الذرية لجعل الشرق الأوسط خاليا من أسلحة الدمار الشامل".



ومضى قائلا: "علاقات تاريخية ومصالح استراتيجية تجمعنا مع واشنطن"، مضيفا: "العلاقات الخليجية الأمريكية شهدت إنجازات كبيرة".

وأوضح: "نسعى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة".

كما قال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح: "تربطنا وحدة مصير مع الأردن ومصر والعراق"، معربا عن "أمله في أن تكون هذه القمة بداية انطلاقة جديدة لمعالجة قضايا المنطقة".

ونبه إلى ضرورة "الحد من تهديد أمن الممرات الملاحية"، مضيفا: "نثمن جهود القيادة اليمنية، ونؤكد دعمنا الكامل لجهودها لضمان الاستقرار في البلاد".