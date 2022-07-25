شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو تنسيق كلية الشرطة بمصر لعام 2022 /2023؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - منذ إعلان نتيجة الثانوية العامة، تزايد البحث من أولياء الأمور والطلاب عن كلية الشرطة 2021، وكانت الوزارة أعلنت عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة، حددت 65 % هو الحد الأدنى للقبول في الكلية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

ما هو تنسيق كلية الشرطة بمصر لعام 2022 /2023؟



وكشف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء دكتور هاني أبوالمكارم، في مؤتمر صحفي عقده الأحد، بمقر الأكاديمية، الشروط الخاصة بالقبول ومواعيد التقديم، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب القبول لحاملي شهادة الثانوية العامة في العام الماضي (2021) ابتداء من يوم الاثنين أول أغسطس المقبل الخميس 18 أغسطس المقبل، أما فيما يتعلق بحاملي شهادة الثانوية 2022 وطلبة الدور الثاني، وحاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، فسيتم فتح باب القبول لهم بدءًا من الخميس 4 أغسطس المقبل وحتى الأربعاء 31 أغسطس المقبل، مع مراعاة قيام وحاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، فيجب عليهم تقديم أصل شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية.

وأضاف أن التقديم لحاملي درجة الليسانس من كلية الحقوق ذكور واناث العام السابق 2021، سيبدأ من أول اغسطس وحتى 18 أغسطس المقبل، فضلا عن حاملي شهادات كليات الحقوق ذكور وإناث، وبكالوريوس التربية الرياضية اناث للعام الحالي (2022)، والحاصلين على المؤهلات الجامعية من بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه، سيكون بدءا من الاثنين 15 أغسطس المقبل وحتى 15 سبتمبر المقبل، لافتا إلى أنه لأول مرة سيكون التقديم للالتحاق للجميع من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الانترنت. (https://academy.moi.gov.eg/policeonlineservices/select_case.aspx)

التقديم لكلية الشرطة

الحد الأدنى للقبول

كان الداخلية أعلنت عن 65 % هو الحد الأدنى للقبول من الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام أو العام الماضي، للحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادة الثانوية الأزهرية، ومن المتوقع أن تنخفض درجات التنسيق بسبب انخفاض مجاميع الثانوية العامة.

ودرجة الليسانس في الحقوق (ذكور وإناث) ودرجة البكالوريوس في التربية الرياضية (إناث) بحد أدنى تقديد (مقبول) لهذا العام 2022 أو العام السابق 2021.

والمؤهلات الجامعية في التخصصات التي تمثل احتياجا أساسيا لقطاعات وزارة الداخلية (ذكور وإناث) بحد أدنى تقديد (جيد) لهذا العام 2022 أو العام السابق 2021.

وزارة الداخلية

خطوات التقديم لكلية الشرطة 2023/2022

الخطوة الأولى للتسجيل هو الدخول على موقع وزارة الداخلية، واختيار الخدمات الإلكترونية للوزارة، أو الدخول بشكل مباشر (https://bit.ly/3yQZWZA).

يجب على الطالب اختيار اختبارات الالتحاق بكلية الشرطة.

ثم اختيار تسجيل البيانات، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم البطاقة، وبيانات الشخص مثل الطول، الوزن، وهكذا..

في النهاية الضغط على التسجيل، ويتيح الموقع للطالب اختيار اليوم المناسب له؛ لأداء اختبارات القدرات من بين 3 أيام مختلفة.

شروط القبول بكلية الشرطة 2023/2022

1-لا بد أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

2- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

3- وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة.

4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5- أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

6- ألا يقل طول القامة علو 170 سم وألا يزيد السن في أول أكتوبر القادم عن 22 سنة ميلادية.

7- استكمال شروط اللياقة الصحية والنفسية.

8- أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية المقررة.

9- ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

كلية الشرطة تستقبل الطلبة الجدد للعام الدراسي الجديد

اختبارات الالتحاق بكلية الشرطة 2023/2022

1- اختبار القُدرات: هو اختبار مبدئي وموضوعي ومكتوب لقياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة.

2- اختبارا المقاس والقوام: يتم قياس طول وعرض صدر الطالب للمتقدمين لقسم الضباط المتخصصين للتأكُد من استيفائه للمقاييس المطلوبة.

3- الكشف النفسي: يتم إجراؤه من خلال مجموعة من القياسات النفسية، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

4-الاختبار الرياضي: يؤدى الطالب الاختبار الرياضي في عدد من التمرينات الرياضية، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه.

5- كشف السمات: في حالة اجتياز الطالب الاختبار الرياضي يخضع لبطارية اختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

6- اختبار الكشف الطبي ويضم مجموعة من الكشوف على المتقدم.

7- لجنة الاختيار (الهيئة): عقب اجتياز الطالب لكافة الاختبارات السابقة بنجاح، يمثُل أمام اللجنة المُشكلة للاختيار والتي تقوم بتطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية بهدف انتقاء أفضل العناصر.

8- الكشف الطبي المتقدم: يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة على النحو التالي: موجات صوتية على "القلب – البطن" رسـم مـخ كهربائي مقياس سمــع تقليدي فحص نسبة السكر بالدم "صائم – مفطر" وظائف الكبد والكليتيـن الكشف العقاقير والمواد المخدرة.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرح علمي أمني شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا فهي من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة في العالم، وهي الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

يرغب عددًا من الطلاب في الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام، فتقدم اليوم السابع شرحا للطلاب لكيفية التقديم.

التقديم هذا العام عن طريق الإنترنت، حيث يدخل الطالب عبر الانترنت ويكتب موقع وزارة الداخلية، ويدخل منه على موقع أكاديمية الشرطة ويسجل بياناته، وينتظر رسالة لتحديد أول موعد للاختبارات.

ووافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة، حيث أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفى، اليوم موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.

وأكد رئيس أكاديمية الشرطة، أنه سيتم بدء التقديم لكلية الشرطة لهذا العام بدءا من أول اغسطس حتى 18 من نفس الشهر للحاصلين على الثانوية للعام الماضي ومن 4 أغسطس حتى نهاية الشهر للحاصلين على الثانوية هذا العام، ومن 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر للحاصلين على المؤهلات الجامعية بتقدير مقبول للحقوق.

ويشترط فى المتقدم أن يكون مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

ويخضع الطلاب الراغبون فى الالتحاق بكلية الشرطة لعدد من الاختبارات، أبرزها اختبارات القدرات، وهو اختبار تحريرى يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة وليس للطالب حق الإعادة فى هذا الاختبار حالة رسوبه، فضلًا عن اختبارى المقاس والقوام، حيث يتم قياس طوال القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفى حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة، وهناك اختبار القوام، حيث يتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن "الطول ـ 90 "، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط.

كما يخضع الطلاب للكشف الطبى، حيث يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة وللمتقدم فى حالة رسوبه الحق فى الإعادة لمرة واحدة فقط، بينما يتم إجراء الكشف النفسى أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية ولا يحق للراسب الإعادة فى هذا الاختبار، ويؤدى الطالب الاختبار الرياضى فى عدد من التمرينات الرياضية المقررة ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فى حالة رسوبه، ويخضع الطالب عقب ذلك لكشف السمات، من خلال اخضاع الطالب لاختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة فى هذه الاختبارات، ثم يأتى عقب ذلك اختبار الهيئة.