شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وسائل إعلام أمريكية تكشف التفاصيل الكاملة حول إطلاق نار في حديقة بمدينة لوس أنجلوس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قُتل شخصان وأصيب 5 آخرون في حادث إطلاق نار قرب متنزه "بيك بارك" في سان بيدرو، غرب مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

حادث إطلاق نار قرب متنزه "بيك بارك" في سان بيدرو

وقالت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، في بيان، إن شخصين قتلا وأصيب خمسة آخرون بالرصاص بعد اندلاع إطلاق نار فى معرض غير رسمى للسيارات فى بلدة سان بيدرو.



وقال بريان همفري، المتحدث باسم إدارة الإطفاء، إن المسعفين نقلوا سبعة أشخاص إلى مستشفيات المنطقة وإن اثنين منهم وهما رجل وامرأة توفيا متأثرين بجروحهما.

وأوضح همفري أن ضحايا إطلاق النار، وهم أربعة رجال وثلاث نساء، تتراوح أعمارهم بين 23 و54 عاما ولكنه لم يستطع تقديم أي معلومات حول سبب المواجهة.



وأشار إلى أن معرض السيارات كان تجمعا غير رسمي وليس فعالية رسمية. كجزء من ثقافة السيارات في جنوب كاليفورنيا غالبا ما يتجمع مالكو السيارات الكلاسيكية وآخرون في الأماكن العامة للتباهي بطرق قيادتهم للسيارات.

لقي رجل يبلغ من العمر 32 عاما، من مدينة تاكوما حتفه وأصيب 6 آخرون خلال إطلاق نار بإحدى ضواحي سياتل.

وذكرت الشرطة الأمريكية أن "إطلاق النار وقع خلال مشادة في تجمع كبير في وسط مدينة رينتون".



ولم تلق الشرطة القبض على أي أشخاص فيما تواصل التحقيق، حسبما ذكرت صحيفة "ذا سياتل تايمز".

وذكرت شرطة رينتون أنه تم نقل الـ6 مصابين إلى مستشفيات محلية.



وذكر المحقق روبرت أونيشي أنه اعتبارا من صباح اليوم لم تتوصل الشرطة إلى عدد الأشخاص الذين أطلقوا النار، لكن تم العثور على 4 مسدسات وعدة فوارغ طلقات على الأرض. ولم يتم تحديد سبب المشادة.

وفي سياق متصل، أصيب 3 أشخاص السبت عندما فتح مسلح النار من سيارته مستهدفا مجموعة من الأشخاص يشاركون في مراسم جنازة بكنيسة بمدينة شيكاغو في ولاية إلينوي الأمريكية، حسبما أفاد تقرير إخباري.



وذكرت صحيفة "شيكاغو صن-تايمز" أن إطلاق النار حدث بعد ظهر السبت بالتوقيت المحلي عندما تجمع أفراد أسرة، كانوا يشاركون في جنازة، لالتقاط صورة خارج كنيسة يونيفرسال المعمدانية بحي روزلاند في شيكاغو.

ووفقا للصحيفة، فقد أصيب شاب،20 عاما في البطن والكتف والساق، ورجل،37 عاما في الفخذ الأيمن. تم نقل كلاهما إلى مستشفى روزلاند. كما نقل شاب، 25 عاما، إلى مركز كرايست الطبي في أوك لاون إثر إصابته برصاصة في ظهره.

وقالت الشرطة إن الثلاثة في حالة جيدة.

وأغلقت الشرطة المنطقة المحيطة بالكنيسة بعد إطلاق النار، ولم يلق القبض على أي مشتبه به فيما يتصل بالحادث، حسب الصحيفة.

وكان قد قُتل 4 أشخاص وأصيب آخران، في إطلاق نار بمركز تسوق في ولاية إنديانا الأمريكية.

ووفق وسائل إعلام أمريكية فإن مسلحا قتل ثلاثة أشخاص عندما فتح النار في قاعة طعام بمركز تسوق خارج مدينة إنديانابوليس عاصمة ولاية إنديانا الأمريكية يوم الأحد الماضى، لكن أحد المارة أطلق النار على المهاجم فأرداه قتيلا.



وأفادت صحيفة إنديانابوليس ستار نقلا عن جيم إيسون رئيس شرطة جرينوود بأن شخصين آخرين أصيبا في الحادث الذي وقع في بداية المساء بمركز جرينوود بارك للتسوق.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة تعتقد أن أحد المارة والذي كان بحوزته سلاح أيضا رأى الواقعة فقام بإطلاق النار على المسلح.



وقالت الصحيفة إن المهاجم كان بمفرده وكان يحمل بندقية وذخائر.

ووقع إطلاق النار وسط مخاوف واسعة النطاق بشأن استمرار حوادث إطلاق النار في المدارس وأماكن العمل والأماكن العامة والتي أثارت ضجة كبيرة وعادة ما تتصدر عناوين الصحف.

وأدت سلسلة حوادث مماثلة منذ مايو/أيار إلى تجدد الجدل بصورة محتدمة في الولايات المتحدة حول تنظيم حيازة السلاح.

وقالت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة إنها ستنظر في تشريع مقترح هذا الأسبوع يحظر أسلحة هجومية معينة.