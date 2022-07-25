شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يسمح لمركز حماية البيانات الشخصية بتبادل الخبرات مع الجهات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، صلاحيات مركز حماية البيانات الشخصية ومنها إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية .

ونصت المادة رقم 21 من القانون على أن مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة علي شئونه ومباشرة اختصاصاته ، وله أن يتخذ ما يـراه لازمـًا من قــرارات لتحقيـــق أغراض المركـــز والقــانون ولائحتــه التنـفــيذية وله علي الأخص ما يأتي :

إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية .

اعتماد اللوائح والضوابط والتدابير والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية .

اعتماد خطط التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية .

اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المـالية والإدارية والموارد البشرية والموازنة السنوية للمركز .

الموافقة علي إنشاء مكاتب أو فروع للمركز علي مستوي الجمهورية .

قبول المنح والتبرعات والهبات اللازمة لتحقيق أغراض المركز بعد الحصول علي الموافقات المتطلبة قانونًا .