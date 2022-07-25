شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مانشستر سيتي اليوم.. محرز يحذر ليفربول وجوارديولا يوجه رسالة خاصة للثلاثي الراحل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث في آخر أخبار مانشستر سيتي اليوم، من بينها الفوز الذي حققه على بايرن ميونيخ في لقاء ودي، بهدف نظيف سجله هالاند



ويستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365"، ملخص بآخر أخبار مانشستر سيتي اليوم الأحد الموافق 24 يوليو الجاري، والتي جاءت على النحو التالي:

رياض محرز يحذر ليفربول

وتحدث الدولي الجزائري رياض محرز، عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم المقبل، وذلك في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.

وقال "نريد حقًا الفوز مرة أخرى، عندما يبدأ الموسم، نريد العودة مرة أخرى، هذا هو الدافع الكبير".

وتابع: "لم نفكر أبدًا (أوه، سيكون الأمر سهلًا هذا العام)، لا، نحن سنقاتل بنسبة 100 % منذ البداية، لأننا نريد الفوز ونحن نتحلى بهذه العقلية".



جوارديولا يوجه رسالة إلى ثلاثي مانشستر سيتي

وعلق بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على رحيل الثلاثي جابريل جيسوس، رحيم سترلينج وأوليكسندر زينشينكو.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "كنت سعيدًا للغاية بتواجد جابريل ورحيم وأليكس".

وتابع:" وإذا استمروا لفترة أطول مع الفريق، لم يكن لدي أي مشكلة في ذلك، فقد أثبتوا مدى جودتهم العام الماضي".

وأوضح: "في بعض الأحيان يريد اللاعبون أكثر، ويجد النادي أن هذا هو الوقت المناسب للتحرك، ويبقى الأمر الأهم أنهم رحلوا سعداء بما حققوه مع النادي".

واختتم: "هم في أفضل عمر لهم الآن وربما السنوات الأفضل في مسيرتهم قادمة، وهذا السبب وراء وجود قيمة لهم في سوق الانتقالات، ودفع كل من تشيلسي وآرسنال الأموال العادلة لقيمتهم، وكانت المحادثات مثالية، وكانت الصفقات جيدة للطرفين".

