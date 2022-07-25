شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار ليفربول اليوم.. مهاجمه يقترب من يوفنتوس وتطور في مفاوضات نونيز لشبونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الهامة في آخر أخبار ليفربول اليوم، حيث يواصل الريدز استعداداته لمواجهة نظيره سالزبورج، ومهاجمه يقترب من يوفنتوس، وظهرت تطورات جديدة في المفاوضات مع نونيز.

ويستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365"، ملخص بآخر أخبار ليفربول اليوم الأحد الموافق 24 يوليو الجاري، والتي جاءت على النحو التالي:

فيرمينو على رادار يوفنتوس

وأكدت صحيفة "توتو يوفي" الإيطالية، أن نادي يوفنتوس يرغب في التعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية رغم أنه كان متردد.

وأوضحت أنه حدثت مناقشات داخل النادي الإيطالي ليقرر تقديم عرضًا رسميًا لليفربول من أجل الحصول على خدمات البرازيلي.

وأشارت إلى أن عرض يوفنتوس لليفربول سيصل قيمته إلى 23 مليون يورو، حيث يرتبط اللاعب بعقد مع الريدز ينتهي في صيف 2023 القادم.

فيرمينو من المحتمل ألا يجدد عقده مع ليفربول، خاصة أن الريدز لم يفتح خط المفاوضات معه، وفي حال رحل سيفضل أن يرحل خلال الفترة المقبلة قبل الدخول في الفترة الحرة.

لشبونة يحسم موقفه من بيع نونيز



وحسم نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، موقفه من بيع، ماتيوس نونيز، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى ليفربول في الانتقالات الصيفية الجارية.



وبحسب صحيفة "O Jogo" البرتغالية، فإن سبورتينج لشبونة لا يريد بيع نونيز إلى ليفربول هذا الصيف، حيث يحاول روبن أموريم المدير الرياضي لـ لشبونة، إقناع اللاعب بالبقاء مع الفريق لموسم آخر.

ماذا قدم ماتيوس نونيز مع سبورتنج لشبونة

وخاض ماتيوس نونيز في الموسم الماضي مع سبورتينج لشبونة، 50 مباراة وسجل أربعة أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.



ليفربول يستعد لمواجهه سالزبورج

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لمواجهة نظيره سالزبورج، يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، في رائع مواجهاته الودية.

ليفربول خاض 3 مباريات ودية، حيث تلقى الهزيمة أمام مانشستر يونايتد بأربعة أهداف، وفاز على كريستال بالاس بثنائية، واكتسح نظيره لايبزيج بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل.