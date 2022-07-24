مجزرة الحوثي في تعز تثير غضبا دوليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الحكومة اليمنية الشرعية أن جريمة استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران حي زيد الموشكي السكني في تعز بعدد من قذائف الهاون، التي أدت لمقتل طفل وإصابة 11 مدنيا أغلبهم من الأطفال هس تحد من ميليشيات الحوثي للمجتمع الدولي وعدم اكتراثها بالدعوات والجهود الدولية التي تبذل للتهدئة وتخفيف المعاناة الإنسانية.

وأدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات هذه الجريمة، وأوضح الوزير معمر الإرياني في سلسلة تغريدات على تويتر، أن قصف ميليشيات الحوثي من مواقع تمركزها في معسكر الأمن المركزيِ شمال شرق المدينة، أسفر عن مقتل وإصابة 12 جميعهم من الأطفال، بجروح متفاوتة.

وأشار الإرياني إلى أن هذه الجريمة النكراء التي ترتكب في ظل سريان الهدنة الأممية، ووجود وفد تابع للأمم المتحدة في المدينة لمراقبة الالتزام بها، يؤكد تحدي ميليشيات الحوثي للمجتمع الدولي وعدم اكتراثه بالدعوات والجهود الدولية التي تبذل للتهدئة وتخفيف المعاناة الإنسانية، ووضع حد لمعاناة المدنيين.

إلى ذلك وصفت عدد من المنظمات الحقوقية، مجزرة ميليشيات الحوثي الإرهابية التي خلفت قتيلا و11 مصابا من الأطفال جراء قصف مدفعي استهدف حي الروضة بمحافظة تعز، بأنها «جريمة حرب تستوجب المساءلة الجنائية».

وقالت منظمات (سام الحقوقية، المرصد الأورومتوسطي، ميون لحقوق الإنسان)، في بيانات صحفية عن شهود عيان أن «القذيفة أطلقتها جماعة الحوثي المتمركزة في كلابة منطقة الأربعين، حيث أُصيب الأطفال الذين كانوا يلعبون بجوار المنزل الذي سقطت القذيفة عليه».

وشددت على أن مثل هذه الهجمات «تشكل انتهاكا صارخا لمواثيق وقواعد القانون الدولي، لما تشكله من خطر جسيم على حياة المدنيين والأفراد. كما أن استهداف الأعيان المدنية يخالف قواعد لاهاي واتفاقيات جنيف التي تنص على وجوب مبدأ التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية».

واستنكرت المنظمة «النزعة الجامحة لارتكاب الأعمال الدموية»، مطالبة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن والدول الراعية للسلام في بـ»إدانات صريحة وواضحة لهذا الجرم والتأكيد على فداحته وضرورة عدم إفلات مرتكبيه من العقاب».

وفي وقت سابق، أفادت شرطة مدينة تعز بأن «جماعة الحوثي شنت قصفا وحشيا على حي زيد الموشكي المكتظ بالسكان وسط المدينة بعدد من قذائف الهاون أسفر عن إصابة 12طفلا دون سنِ العاشرة، بإصابات بليغة ومتوسطة». وأمس الأحد توفي الطفل (البراء مراد الشريف) متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء القصف الحوثي. ومنذ بدء سريان الهدنة الأممية قتل وأصيب 128 شخصا بنيران ميليشيات الحوثي الإرهابية نتيجة القصف والقنص حسب بيان بيانات رسمية.

من جهة أخرى توفي العشرات وتضررت عدد من المنازل في عدد من أحياء العاصمة صنعاء وبقية المحافظات جراء تدفق السيول وذكر وكالة سبأ التابعة للحوثيين أن سيول الأمطار جرفت سيارة أثناء عبورها في سائلة بني أسعد في مديرية جبل الشرق بمحافظة ذمار، ما أدى إلى وفاة ستة أشخاص كانوا على متنها.

ولفتت إلى انتشال خمس جثث فيما لا يزال البحث جار عن السادسة. ويشهد اليمن أمطارا موسمية تسببت بخسائر بشرية ومادية كبيرة في عدد من محافظات البلاد.

ضحايا تعز:

1 قتيل

11 مصابا

مشاهدات يمنية:

إصابة خمسة أطفال بانفجار مقذوفات حوثية في محافظتي صعدة وحجة.

نازحو محافظة الجوف يناشدون السلطة المحلية عقب تضرر مخيماتهم جراء الأمطار.

ميليشيات الحوثي تواصل نهب أراضي وعقارات الدولة لدعم قياداتها السلالية.