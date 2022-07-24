شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات العلاقات المصرية العربية في مواجهة التحديات العالمية.. تقرير يرصدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد تقرير صادر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تطورات العلاقات المصرية العربية في مواجهة التحديات العالمية، تناول فيه تحليل الزيارات المتتالية والقمم المنعقدة بـين الـرئيس عبد الفتاح السيسي وملوك ورؤساء عددا من الدول العربية، كالزيارات والقمم المشتركة مع رؤساء مملكة البحرين والأردن وولي العهد السعودي، وزيارة أمير قطر لمصر والزيارات التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولتي سلطنة عمان والبحرين.

ورصد التحليل توقيت الزيارات وأهم أهدافها والدلالات التي تم بنائها لهذه الزيارات، وما هي أهم الرسائل التي تحملها، كما نتناول أيضا العلاقات المصرية السعودية والأردنية والبحرينية والعمانية خلال الثماني سنوات السابقة .