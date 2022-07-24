كاليفورنيا تعلن حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات

في واحدة من أكبر حرائق الغابات في كاليفورنيا هذا العام، اندلع حريق غابات سريع الحركة بالقرب من حديقة يوسمايت الوطنية، ما أدى إلى إصدار أوامر إخلاء لآلاف الأشخاص وقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 2000 منزل وشركة.

مواجهة الحريق

وبدأ حريق (Oak Fire) بعد ظهر الجمعة جنوب غرب المتنزه بالقرب من بلدة ميدباينز في مقاطعة ماريبوسا، وبحلول يوم السبت نما إلى ما يقرب من 19 ميلًا مربعًا (48 كيلومترًا مربعًا)، ووفقًا لإدارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا، كال فاير، فإن الحريق اندلع عندما أحرز رجال الإطفاء تقدمًا في مواجهة حريق سابق احترق إلى حافة بستان من أشجار السكويا العملاقة في الجزء الجنوبي من متنزه يوسمايت.

وقال دانييل باترسون، المتحدث باسم غابة سييرا الوطنية، إن أوامر الإخلاء دخلت حيز التنفيذ يوم السبت لأكثر من 6000 شخص يعيشون على مدى عدة أميال في منطقة ريفية قليلة السكان.

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وأعلن الحاكم جافين نيوسوم حالة الطوارئ في مقاطعة ماريبوسا يوم السبت بسبب آثار حريق البلوط.

وقال باترسون إن أكثر من 400 من رجال الإطفاء يكافحون الحريق، إلى جانب طائرات هليكوبتر وطائرات أخرى وجرافات، في مواجهة ظروف قاسية شملت الطقس الحار وانخفاض الرطوبة ونباتات جافة بسبب أسوأ موجة جفاف منذ عقود.

وقال كال فاير في بيان يوم السبت إن «سلوك النيران المتفجرة يمثل تحديًا لرجال الإطفاء»، ووصف نشاط أوك فاير بأنه «شديد مع الانقطاعات المتكررة وحرائق البقع وإشعال النيران الجماعية».

تدمير المباني

وقال كال فاير إن النيران دمرت حتى صباح يوم السبت 10 مبان سكنية وتجارية وألحقت أضرارا بخمسة أخرى وهددت ألفي مبنى آخر.

وأدى الحريق إلى إغلاق العديد من الطرق، بما في ذلك إغلاق الطريق السريع 140 بين طريق Carstens و Allred Road - مما أدى إلى إغلاق أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى Yosemite.