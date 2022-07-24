الكويت.. تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

جنرال أمريكي: الصين أكثر عدوانية على حلفائنا ذكر الجنرال الأمريكي مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، خلال رحلته إلى المحيطين الهندي والهادئ، شملت توقفا في إندونيسيا، أن... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 25 ذو الحجة 1443 هـ 25 ذو الحجة 1443 هـ

كاليفورنيا تعلن حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات في واحدة من أكبر حرائق الغابات في كاليفورنيا هذا العام، اندلع حريق غابات سريع الحركة بالقرب من حديقة يوسمايت الوطنية، ما أدى إلى... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 25 ذو الحجة 1443 هـ 25 ذو الحجة 1443 هـ

الانتهاكات الإيرانية تطال الحدود الأردنية تواصل إيران في إظهار تعدياتها المستمرة للعلن، حيث تفاخر مسؤول كبير في النظام بأن إيران تمتلك القدرة التقنية على صنع قنبلة نووية في... أبها: دوت الخليج، الوكالات أبها: دوت الخليج، الوكالات 25 ذو الحجة 1443 هـ 25 ذو الحجة 1443 هـ

حالة طوارئ في كاليفورنيا الأمريكية أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا حالة الطوارئ جراء انفجار حريق غابات سريع الحركة بالقرب من حديقة يوسمايت الوطنية، في واحدة من... كاليفورنيا: الوكالات كاليفورنيا: الوكالات 25 ذو الحجة 1443 هـ 25 ذو الحجة 1443 هـ

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