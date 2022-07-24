وسام النسر الذهبي لخادم الحرمين ولقاءات لتعزيز العلاقات بين السعودية وكازاخستان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسام النسر الذهبي «ألطين قيران» أعلى درجة أوسمة في كازاخستان، من الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، وذلك تقديرا وتعبيرا عن الاعتزاز بعمق العلاقات الثنائية الراسخة.

وتسلم الوسام نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال لقائه رئيس كازاخستان في مقر إقامته.

من جانبه قدّم وزير الخارجية شكره وتقديره نيابة عن خادم الحرمين الشريفين لرئيس كازخستان.

وكان الرئيس الكازاخستاني قد وصل إلى جدة أمس في زيارة للسعودية تدوم يومين.

جلسة مباحثات

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، التقى في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، السبت، الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس كازاخستان. وقد أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية.

وقد عقد ولي العهد ورئيس كازاخستان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في شتى المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

لقاءات لتعزيز التعاون

من جانبه، عقد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان اجتماعا مع نظيره الكازاخستاني أكشولاكوف بولات، وذلك على هامش زيارة الرئيس قاسم جومارت توكاييف إلى المملكة.

وبحث الاجتماع سبل التعاون المشتركة بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة على وجه الخصوص، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل رئيس كازاخستان في مقر إقامته في جدة اليوم، رئيس البنك الإسلامي للتنمية رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الدكتور محمد الجاسر. وبُحِث خلال الاستقبال تعزيز التعاون بين الجانبين.

وثمن توكاييف دور البنك بوصفه شريكًا موثوقًا في تمويل التنمية بكازاخستان، مؤكدًا أن بلاده ملتزمة بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية وتتطلع إلى تعزيز التعاون المستمر مع مجموعة البنك.

من جانبه، أكد الجاسر التزام البنك الكامل ودعمه المستمر للدول الأعضاء للاستجابة لتحديات التنمية، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يعكس الشراكة القوية بين جمهورية كازاخستان ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

يذكر أن حكومة كازاخستان تخطط في إطار برنامجها الوطني لبناء 1000 مدرسة جديدة بحلول عام 2025، وإنشاء وتجهيز عيادات جامعية في خمس مدن بحلول عام 2025، وإعادة تشييد 11000 كيلومتر من الطرق، وإعادة بناء 53 مرفقًا لمعالجة المياه في 27 مدينة، حيث أعرب البنك الإسلامي للتنمية عن رغبته في المشاركة في تمويل البرنامج الوطني والعمل مع جميع الوزارات التنفيذية المعنية بشأن المشاريع المعنية. وابتداءً من مارس 2022، وافقت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على تمويل إجمالي يبلغ حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي لكازاخستان.

كما استقبل توكاييف، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه. وأشاد رئيس كازاخستان بالدور الكبير الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي في قيادة جهود تعزيز العمل الإسلامي المشترك وترسيخ روح التضامن الإسلامي، مؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.