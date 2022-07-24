حالة طوارئ في كاليفورنيا الأمريكية

أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا حالة الطوارئ جراء انفجار حريق غابات سريع الحركة بالقرب من حديقة يوسمايت الوطنية، في واحدة من أكبر حرائق الغابات في الولاية هذا العام، هذا وصدرت أوامر إخلاء لآلاف الأشخاص وقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 2000 منزل وشركة.

فيما نما الحريق إلى ما يقرب من 48 كيلومترًا مربعًا، وفقًا لإدارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا.