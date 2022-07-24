روسيا قصفت زورقاً عسكرياً في ميناء أوديسا بأوكرانيا

24 يوليو , 2022 الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب). قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأحد إن القوات الروسية قصفت زورقاً عسكرياً أوكرانياً في ميناء أوديسا بأوكرانيا بصواريخ عالية الدقة. وقال الجيش الأوكراني إن صواريخ روسية أصابت الميناء الجنوبي أمس السبت، مما يهدد اتفاقاً وُقع قبل يوم واحد فقط للسماح بتصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود وتخفيف نقص الغذاء العالمي الناجم عن الحرب.

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