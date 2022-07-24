بلينكن: روسيا تتحمل مسؤولية تفاقم أزمة الغذاء في العالم

24 يوليو , 2022
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ ف ب).
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تندد بشدة بالهجوم الصاروخي الروسي الذي وقع اليوم السبت على ميناء أوديسا الأوكراني، مضيفاً أن روسيا تتحمل مسؤولية تفاقم أزمة الغذاء في العالم.
وتابع بلينكن في بيان أن الهجوم «يقوض جهود الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا لإيصال المواد الغذائية الضرورية للأسواق العالمية».
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