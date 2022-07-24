الجيش الباكستاني يقضي على 3 إرهابيين

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وبين أن القتلى الثلاثة كانوا من عناصر مجموعة «حافظ جول بهادر» التابعة لحركة طالبان باكستان، وكانوا مطلوبين لتورطهم في تنفيذ عمليات إرهابية راح ضحيتها مدنيون أبرياء ورجال أمن، بالإضافة إلى تورطهم في عمليات خطف المدنيين والإفراج عنهم مقابل الفدية.كما أوضح البيان أن قوات الجيش اعتقلت خلال عملية أخرى أربعة إرهابيين بينهم قائد ميداني.
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