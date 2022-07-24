الجيش الباكستاني يقضي على 3 إرهابيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي 3 مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعهم خلال عملية أمنية نفذها الجيش الباكستاني في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان. وأوضحت الإدارة الإعلامية للجيش في بيان، أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية رصدت موقعا للإرهابيين، مضيفا أن قوات الجيش صادرت خلال العملية كمية من الأسلحة والمتفجرات والذخيرة.

وبين أن القتلى الثلاثة كانوا من عناصر مجموعة «حافظ جول بهادر» التابعة لحركة طالبان باكستان، وكانوا مطلوبين لتورطهم في تنفيذ عمليات إرهابية راح ضحيتها مدنيون أبرياء ورجال أمن، بالإضافة إلى تورطهم في عمليات خطف المدنيين والإفراج عنهم مقابل الفدية.

كما أوضح البيان أن قوات الجيش اعتقلت خلال عملية أخرى أربعة إرهابيين بينهم قائد ميداني.