شكرا لقرائتكم خبر سقوط 100 إرهابي في أيدي الجيش الصومالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت قوات جيش الإقليم الصومالي في إثيوبيا على أكثر من 100 عنصر من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، بالمناطق الواقعة في الحدود الصومالية الإثيوبية.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم الصومالي في الأراضي الإثيوبية وفق وكالة الأنباء الصومالية أمس، إنه تم الانتهاء من الهجوم الإرهابي والقضاء على عناصر ميليشيات الشباب الإرهابية التي شنت الهجوم الجبان قبل 4 أيام بالقرب من منطقة آتو.

وأضاف البيان أنه تم حرق 13 مركبة والاستيلاء على جميع الأسلحة والمعدات العسكرية التي كانت بحوزة العناصر الإرهابية.