سقوط 100 إرهابي في أيدي الجيش الصومالي

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وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم الصومالي في الأراضي الإثيوبية وفق وكالة الأنباء الصومالية أمس، إنه تم الانتهاء من الهجوم الإرهابي والقضاء على عناصر ميليشيات الشباب الإرهابية التي شنت الهجوم الجبان قبل 4 أيام بالقرب من منطقة آتو.وأضاف البيان أنه تم حرق 13 مركبة والاستيلاء على جميع الأسلحة والمعدات العسكرية التي كانت بحوزة العناصر الإرهابية.
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