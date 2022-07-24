14 دولة عربية تبحث خطط مكافحة الإرهاب في تونس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، في الاجتماع السادس للجنة العربية العليا المعنية بالإشراف على إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب بمقر الأمانة العامة للمجلس في تونس الذي حضره ممثلو 14 دولة عربية، تباحثوا حول نتائج المرحلة الأولى من المشروع الخاص بالاستراتيجية والمنهجية المقترحة لإعداد الخطة التنفيذية لها.

وناقش الاجتماع الذي حضره وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد الحرفش عددا من الموضوعات الرئيسة الخاصة بمشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب ونتائج المرحلة الأولى منه، إلى جانب استعراض المنهجية المقترحة لإعداد الخطة التنفيذية، والمخطط الزمني المعد لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، إضافة إلى مناقشة الممارسات المثلى لإعداد الخطط التنفيذية لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب على المستوى الإقليمي، حيث تكتسب الاستراتيجية المقترحة سابقا عربيا ودوليا أهمية كبرى للدول العربية وتوحد جهودها في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب.

وبين الحرفش أن الاجتماع أكد أهمية الدور الذي تقوم به جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والتجربة المميزة التي قدمتها في تصميم وإعداد برامج الخطط التنفيذية للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب وهو ما دعا المجلس لدعوة الجامعة للانضمام للفريق الفني المشترك للإسهام في تقديم خبراتها لتصميم برامج الخطة التنفيذية، مثمنا مبادرة الجامعة لاستضافة الاجتماع السابع للجنة العربية العليا والمقرر عقده يناير 2023م بمقر جامعة نايف العربية في الرياض.

وفي نهاية الاجتماع أوصى الحضور بالموافقة على منهجية إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والمخطط الزمني التنفيذي لإنجاز أنشطة المرحلة الثانية من المشروع، كما وافقوا على تشكيل لجان فنية متخصصة تعنى بتصميم برامج تنفيذية لكل ركيزة من ركائز الاستراتيجية وتحديد البرامج ذات الأولوية منها، مع تكليف الفريق الفني المشترك بإعداد وتصميم برامج الخطة التنفيذية على أن يتم عرض مشروع برامج كل ركيزة على اللجنة الفنية المختصة للنظر فيه.

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