شكرا لقرائتكم خبر السيسي للافروف: غلّبوا لغة الحوار وحافظوا على استقرار العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي روسيا وأوكرانيا إلى تغليب لغة الحوار والحفاظ على استقرار العالم.

وشدد لدى استقباله أمس وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية للأزمة، مؤكدا دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، مع استعداد مصر لدعم هذا المسار من خلال اتصالاتها وتحركاتها الدولية مع جميع القوى الفاعلة سواء في الإطار الثنائي أو المتعدد الأطراف.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان نشره عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، أن لافروف نقل للرئيس المصري رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضمنت الإعراب عن التقدير والتحية، كما تناولت بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، والإعراب عن الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها حاليا.

ووفق المتحدث، تضمنت الرسالة أيضا الإعراب عن التقدير تجاه مبادرة مصر لتشكيل لجنة الاتصال الوزارية في إطار جامعة الدول العربية سعيا لتسوية الأزمة الأوكرانية وما تم خلالها من زيارة للعاصمة الروسية موسكو من قبل وزراء الخارجية المعنيين.

من جانبه، طلب السيسي نقل تحياته إلى الرئيس بوتين، مثمنا مسيرة التعاون الثنائي المتمثلة في المشروعات الروسية في مصر في إطار العلاقات المصرية الروسية، وفي مقدمتها إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس وغيرها من المشروعات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين في كافة القطاعات.

وأضاف المتحدث أن لافروف أطلع الرئيس المصري على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الأوكرانية ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار على المستوى الدولي.

وأوضح المتحدث أن اللقاء تناول كذلك بعض الموضوعات الثنائية في إطار علاقات التعاون المتميزة والتاريخية التي تجمع بين مصر وروسيا في مختلف المجالات خاصة التعاون في مجال قطاعات توريد الحبوب والغذاء، وكذلك قطاع البترول والغاز في ضوء الأزمة الراهنة في تلك القطاعات.

وكان لافروف وصل إلى القاهرة أمس السبت في إطار جولة أفريقية تستغرق خمسة أيام يزور خلالها الكونغو وأوغندا وإثيوبيا.