شكرا لقرائتكم خبر عاهل الأردن: ندعو إيران إلى تغيير سلوكها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني أن الأردن وكل الدول العربية تريد علاقات طيبة مع إيران، ولكنه لفت إلى أن هذا يتطلب أن تعمل إيران على تغيير سلوكها.

وقال الملك، في حوار مع صحيفة «الرأي» نشرته أمس «نحن لا نريد توترا في المنطقة. والأردن وكل الدول العربية تريد علاقات طيبة مع إيران مبنية على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها».

وأضاف أن هذا يتطلب أن تعمل إيران على تغيير سلوكها. وقال «لا بد أن يتحقق ذلك على أرض الواقع، فالتدخلات الإيرانية تطال دولا عربية، مثلما أن الأردن يواجه تحديات أمنية على حدوده بفعل ميليشيات مرتبطة بها».

وبخصوص القضية الفلسطينية، قال «لنكن واضحين، لا يمكن تجاوز القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى، هي أساس الصراع، وهي مفتاح السلام الشامل والدائم.

ولا أمن ولا استقرار ولا سلام في المنطقة من دون حل يرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق».