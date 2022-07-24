شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. تطوير شبكات الكهرباء بـ1477 تجمعا ريفيا لصالح 17 مليون مستفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، فى إطار مبادرة حياة كريمة، لتغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى وتحقيق تنمية متكاملة لتصبح فرصة هامة وحيوية لدعم الصناعة الوطنية ومن ثم توفير فرص عمل وخفض البطالة، وتوسيع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل وتحسين دخلها ومن ثم تغيير معيشة الأسرة المصرية ورفع مستوياتها.

وتنفد الدولة المشروع الأضخم تمويلًا والأكبر من حيث عدد المستفيدين، حيث يستفيد منه نحو 60 مليون مواطن "حياة كريمة" بتكلفة تصل إلى تريليون جنيه، بتنفيذ المئات من المشروعات فى مختلف القطاعات لتحسين معيشة المواطنين فى الريف المصري .

وبلغت قيمة الاستثمارات العامة في قطاع الطاقة (الكهرباء)، حوالي 886 مليار جنيه خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مقابل حوالي 265 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التي سبقتها (06/2007 -13/2014)، بمعدل نمو بلغ 234%.

وتتمثل خطط تطوير شبكات الكهرباء في:

-تنفيذ مشروعات تطوير شبكات الكهرباء لنحو 1477 تجمعاً ريفياً باستفادة 17مليون مواطن.

-صرف حوالي 10.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات الكهرباء ضمن مبادرة "حياة كريمة".

- مخصصات حياة كريمة في خطة عام 2022/21 تبلغ 20 مليار لصالح قطاع الكهرباء.

-تصل التكلفة الإجمالية لصالح الكهرباء في مراحل المبادرة لـ70 مليار.

-يستهدف تحسين الشبكات الكهربائية في 150 مركزا.

-تم تطوير 51 مركزا بتكلفة 24 مليار في المرحلة الأولى بحياة كريمة.

-ضخ185 ملبون بمرحلة سابقة للقرى الأكثر احتياجا فى 11 محافظة .

-سيتم توفير مصدرين للتغذية الكهرباء لكل قرية لمواجهة أى انقطاعات

- زيادة الجهد الكهربائي لضمان تشغيل الأجهزة المنزلية

- استبدال الأعمدة المتهالكة واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك

- يستهدف وضع 8 آلاف محول كهرباء و13 ألف كشك كهرباء