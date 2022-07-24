شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يدخل في مفاوضات مع ليفربول لضم نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي في مفاوضات جادة مع فريق ليفربول للتعاقد مع نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل دعم صفوف النادي الأيطالي قبل بداية بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023.

يوفنتوس يدخل في مفاوضات لضم فيرمينو

وكشفت بعض التقارير الصحفية الصادرة اليوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر يوليو الجارى أن إدارة يوفنتوس يسعى في الوقت الحالى للتعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم فريق ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان فريق يوفنتوس قد رحل عن صفوفه العديد من اللاعبين وأبرزهم ألفارو موراتا الذي ذهب إلى أتلتيتكو مدريد من جديد هذا الصيف، ولم يتمكن الفريق من تجديد عقد ديبالا ورحل عن الفريق إلى نادي روما الإيطالي.

وبحسب صحيفة "توتو يوفي" الإيطالية فإن الإدارة قد تواصلت مع إدارة ليفربول من أجل الدخول في مفاوضات وتقديم عرض رسمي من أجل الحصول على خدمات فيرمينو خلال الميركاتو الصيفي.

عرض يوفنتوس لضم فيرمينو

وكان فريق يوفنتوس الإيطالي قد عرض على إدارة ليفربول مبلغ 23 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات فيرمينو ومن المُنتظر أن يدرس إدارة الريدز تلك العرض من أجل معرفة الرد النهائي سوا الموافقة أو الرفض.

جدير الذكر أن عقد روبيرتو فيرمينو سوف ينتهى مع صفوف ليفربول في نهاية الموسم المقبل ونهاية يونيو 2023، ومن المُتوقع أن يرحل اللاعب عن قلعة أنفيلد.

مهارات فيرمينو