شكرا لقرائتكم خبر عن رفع ميزانية تطوير المواقف.. 3 توصيات لـ"إسكان الشيوخ" فى قطاع الإدارة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حزمة من التوصيات التي أقرتها لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب اللواء خالد سعيد، وذلك فى ضوء دراستها لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية الجديدة 2022/2023، فى مجال الاسكان ابرزها الاستمرار في مبادرة حياة كريمة علي مستوي القري والتوابع.

وفي هذا الصدد، نستعرض توصيات اللجنة البرلمانية في مجال الإدارة المحلية :

1- زيادة الإعتمادات الماليه لرصف الطرق المحليه ليكون (13.8) مليار جنيه بدلا من (6,8) مليار جنية.

2- زيادة الإعتمادات المالية لإحلال ورفع كفاءة المجازر الآليه نظرا لسوء حالتها ليكون (3) مليار جنيه بدلا من مليار جنيه.

3- زيادة الإعتمادات الماليه لتطوير المواقف والأسواق المحلية.

يُشار إلى أن القانون رقم 2 لسنه 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حدد تفصيلا اختصاصات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل وفى مقدمتها التعمير الحضرى والريفى، الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى، المرافق العامة، مواد البناء، التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدنالجديدة، التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.

يأتى ذلك إلى جانب اختصاصها بالتشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير، فضلا عن الإدارة المحلية والمجالس المحلية وتشريعات الإدارة المحلية، والطيران المدنى والنقل الجوي، والنقل البرى و البحرى والنهرى، وقناة السويس، والموانئ والطرق والكبارى، السياسة العامة للدولة فى شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الطيران المدنى والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية