شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن بطل الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أطلق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الانجليزي بعض التصريحات الصادمة فيما يخص توقعه حول هوية الفائز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز خلال الموسم القادم 2022-2023.

حيث يستعد الريدز خلال الفترة القادمة لخوض مواجهة من العيار الثقيل تلك التي يخوضها ضد فريق نادي مانشستر سيتي السبت القادم لحساب مباريات الدرع الخيرية وهي التي تسبق إنطلاقة البريميرليج بأسبوع واحد فقط.

كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن بطل البريميرليج

كلوب

وفي تصريحات صحفية أدلى بها كلوب لشبكة سكاي سبورتس البريطانية أكد أنه لا يستطيع قول أن الآخرين قاموا بإرتكاب بعض الأخطاء الفادحة في سوق الأنتقالات خلال الفترة الأخيرة حيث كان من الواضح أن توتنهام يسير في الاتجاه الصحيح الموسم الماضي بدليل تعاقداته".

وتابع:" مانشستر سيتي لم يقوم بجلب الكثير من اللاعبين بل وفرط بجابرييل جيسوس لصالح أرسنال ورحيم ستيرلينج الذي انتقل لتشيلسي ويبدو أننا في نفس الوضع المماثل حيث لا يمكن الذهاب بنفس الفريق كل موسم وانت مطالب طوال الوقت بحاجة لدماء جديدة".

وأردف:" ليس لدي أي فكرة فيما يخص الفرق التي ستخوض السابق على لقب البريميرليج ولكن يبدو ان السيتي سيكون في النهاية هو بطل هذه المسابقة".

وأكمل:" في حالة لم نكن نحن الأبطال أعتقد أن السيتي سوف ينجح في الفوز بها لخمسة أو ستة مواسم قادمة ويعد ذلك الأمر جنوني بالنسبة لي في بلد مثل إنجلترا".

وأنهى:" هدفنا الآن أن نلعب بأفضل طريقة ممكنة بالنسبة لنا خلال الموسم القادم خاصةً أنه ستكون معركة شرسة للغاي".

يذكر أنه منذ عام 2017 نجح فريق نادي مانشستر سيتي الانجليزي في الفوز بأربعة ألقاب للبريميرليج مقابل مرة يتيمة للريدز ليفربول تحت قيادة كلوب في موسم 2019-2020.