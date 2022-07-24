النزاهة تضبط مسؤولاً في صلاح الدين بالتزوير

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن تنفيذها عمليَّة ضبطٍ لحالة تزويرٍ وسرقةٍ في مُحافظة صلاح الدين.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "دائرة التحقيقات في الهيئة أكدت أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين تمكَّن، بعد القيام بأعمال التحري والمُتابعة، من ضبط مدير إدارة الموارد البشريَّة في المُحافظة؛ لقيامه بالاشتراك مع معاونه "الهارب" بتزوير أوامر إداريَّـةٍ بالتعيين لقاء مبالغ ماليَّةٍ، مُشيرةً إلى تزوير أوامر بتعيين (224) شخصاً وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019".



وأوضحت أنَّه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعمليّة المُنفَّذة وفقاً لمُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّة، وعرضها رفقة المُتَّهم على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين الخاصة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".

