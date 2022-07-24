بالفيديو: ثلاثون شخصًا يجتمعون على مقتل ضابط في بغداد...وذووه يناشدون الحكومة والقضاء

ويقول ذوو الضحية ان القوات الامنية القت القبض بساعة الحادث على ثلاثة اشخاص، فيما فر سبعة وعشرون اخرون لاماكن مجهولة، مطالبين القضاء بانزال اقسى العقوبات بحق المدانين المتهمين.

وتقول عائلة الضابط محمد انها مهددة الان بالقتل من قبل الجناة ذاتهم، مطالبة رئاسة الوزراء ووزارتي الدفاع والداخلية بالتدخل لحمايتهم والتحقيق بالقضية التي لم يمض عليها سوى بضعة ايام.

