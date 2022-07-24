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الاتحاد العراقي للقوس والسهم يعلن انسحابه من لجنة الجوري بتركيا

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-24 | 15:12

الاتحاد العراقي للقوس والسهم يعلن انسحابه من لجنة الجوري بتركيا

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أعلن رئيس الاتحاد العراقي المركزي للقوس والسهم، سعد المشهداني، اليوم الاحد، انسحابه من لجنة الجوري المكلف بها بدورة التضامن الإسلامي بنسختها الخامسة المقرر إقامتها في تركيا بداية الشهر المقبل.
وقال إعلام اللجنة الأولمبية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المشهداني قدم اعتذارا رسميا الى اللجنة المشرفة على منافسات القوس والسهم بدورة التضامن الاسلامي انسجاما مع الموقف الحكومي اتجاه تركيا إحتجاجاً على الدماء العراقية البريئة التي أريقت بمدينة زاخو، وإنسجاماً مع الموقف الشعبي العراقي وتوصيات مجلس النواب العراقي بجلسته الطارئة الأخيرة".

واوضح رئيس الاتحاد: ان "الاستهانة بدماء العراقيين أمر مرفوض، ويجب ان يكون موقف الرفض والشجب وعدم المشاركة من الاولويات لدى كل عراقي مخلص".
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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