وزير الخارجية الروسي من القاهرة: أمريكا تنصب نفسها زعيمة للعالم وتتدخل في العلاقات بين الدول

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن منتدى أفريقيا –روسيا سيتم عقده في منتصف العام المقبل 2023، بمشاركة عدد من الدول الإفريقية، ويجري الإعداد لهذه القمة، لافتاً إلى أنه يقوم بجولة أفريقية للترويج للقمة المشتركة بين موسكو ودول أفريقيا.

وأشار لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري اليوم الأحد، إلى أن جدول أعمال هذه القمة سيتحدد لاحقاً، ولكن سنتحدث عن الطاقة والثروات الطبيعية والأمن الإقليمي والتعليم والثقافة، وسيتم الانتهاء من جدول الأعمال بالتعاون مع دول أفريقيا.

وقال وزير الخارجية الروسي إنه لن يستطيع أن يعلق على القلق الأمريكي حول زيادة التعاون بين روسيا والدول الإفريقية، مؤكداً أن العلاقات بين الجانبين تاريخية، وتمتد لسنوات، وساعدنا عدد من الدول الإفريقية للحصول على استقلالها.

ولافت لافروف إلى أن الولايات المتحدة "تنصب نفسها زعيمة للعالم، وتريد أن تتحكم فى العلاقات بين البلدين، مضيفاً: "أدعوهم ليشغلوا نفسهم بأمور أخرى".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استقبل صباح اليوم الأحد، سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، بحضور ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، وجيورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة، وماكسيم ماكسيموف نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسي، كما حضر سامح شكري وزير الخارجية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لافروف نقل للرئيس رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضمنت الإعراب عن التقدير والتحية إلى الرئيس، كما تناولت بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، والإعراب عن الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر، في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها حالياً.

وتضمنت الرسالة الإعراب عن التقدير تجاه مبادرة مصر لتشكيل لجنة الاتصال الوزارية في إطار جامعة الدول العربية سعياً لتسوية الأزمة الأوكرانية، وما تم خلالها من زيارة للعاصمة الروسية موسكو من قبل وزراء الخارجية المعنيين.