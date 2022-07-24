24 يوليو , 2022 مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة (أ ف ب). قتل شابان فلسطينيان وجرح ستة فلسطينيين آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية نفذها في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة ليل السبت الأحد، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح الأحد. وقالت الوزارة في بيان إن الشابين هما بشار عزيزي (25 عاماً) وقد أصيب برصاصة في الصدر وعبد الرحمن سليمان ( 28 عاماً) الذي اصيب برصاصة في الراس.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شابين فلسطينيين برصاص إسرائيلي خلال عملية للجيش في مدينة نابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.