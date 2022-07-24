الامانة العامة لمجلس الوزراء تعلن المباشرة بـ 14 مشروعا مروريا

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365 ان "الغزي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لمعالجة الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، أكد ان "اللجنة وقفت على معالجة الأسباب ووضع الحلول الملائمة، من خلال عدد المشروعات التي باشرت بها الجهات القطاعية، والانتهاء من مرحلة إعداد التصاميم لمشروعات أخرى".وأشار إلى "الانتهاء من إنجاز التصاميم الخاصة بإنشاء (14) مجسراً ونفقاً في مناطق متفرقة من العاصمة"، موجهاً "بعرضها على شركة استشارية رصينة لإبداء الملاحظات النهائية، وإضافة لمسات فنية وحضارية عليها قبل الشروع بعملية الإحالة والتنفيذ، إضافة إلى الوصول لمراحل متقدمة في إنهاء التعارضات ضمن خط سير مشروع القطار المعلق، بالتنسيق بين وزارتي النقل والكهرباء وأمانة بغداد".

ولفت الأمين العام لمجلس الوزراء، إلى أن "نسبة الإنجاز في مشروع طريق (الدورة – اليوسفية) بلغت (80%) وسيتم افتتاحه خلال فترة شهرين، فضلاً عن تقدم في مراحل العمل ضمن مشروع تطوير مداخل العاصمة الخمسة، حيث ستسهم كل هذه المشروعات في فك الاختناقات المرورية".