سرايا السلام: استعدوا دائماً لأي طارئ

وقالت مديرية إعلام سرايا السلام في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المسؤول العام لسرايا السلام أبو مصطفى الحميداوي خلال زيارته لمحافظة بابل شددعلى الجهوزية التامة، والاستعداد لأي طارئ، مؤكداً على الموقع الاستراتيجي الذي تشغله بابل في خارطة العراق".وشدد على "العمل بالنظم الادارية المرسومة ضمن النظام الداخلي لسرايا السلام"، مشيراً إلى "ضرورة الارتقاء بالعمل الاداري والتنظيمي، والاهتمام بالجانب الأمني والاستخباري".

واوضح المسؤول العام، أن "على اعضاء سرايا السلام الاستعداد الدائم لأي طارئ، مع المحافظة على الرجوع لسلسة المراجع الادارية والتنظيمية والعسكرية"، مضيفاً ان "جهادنا وقوتنا ثمرة من ثمار جهـــــاد وقوة آل الصدر الكرام، والذي نعتبره وسام وتاريخ شرف".

