هالاند يسجل اول اهدافه ويقود السيتي للفوز على بايرن ميونخ

وسجل هالاند الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة (12)، ليفتتح سجله التهديفي مع الفريق من خلال هذه المباراة الودية التي أقيمت على استاد "لامبيو فيلد" في جرين باي بالولايات المتحدة.

ويعود الفريقان بعد هذه المباراة إلى بلديهما استعدادا لبدء الموسم الكروي الجديد حيث يلتقي مانشستر سيتي مع ليفربول يوم السبت المقبل في مباراة الدرع الخيرية كما يلتقي بايرن ميونخ فريق لايبزيج في اليوم نفسه على لقب كأس السوبر الألماني.

