انت الان تتابع خبر كردستان تصدر تعليمات بشأن شريحة الهاتف النقال والأنترنت وحيازة الاسلحة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزارتي الداخلية والنقل والاتصالات في كردستان اصدرتا تعليمات مشتركة بخصوص (شريحة الهاتف النقال والانترنيت) بدون اجازة او اوليات".واضافت ان "التعليمات تضمنت:

- امهال شركات الاتصالات وتقديم الخدمات شهراً واحداً اعتباراً من 24 تموز الى 23 آب المقبل بالابلاغ عن وكلائهم وكالائهم اصحاب المكاتب بضرورة اصدار اجازات عمل جديدة من وزارة الداخلية و الاسايش".



- بعد يوم 24 آب سيتم غلق اي مكان غير مرخص لبيع شريحة الهاتف النقال، وعلى المحافظين والادارات المستقلة تطبيق ذلك.

- بعد تطبيق كل هذه التعليمات تقوم لجان بمراقبة العمل والاسواق.

وبشأن حيازة الاسلحة حددت الداخلية التعليمات التالية:

-سيتم افتتاح 12 مركزا في المحافظات والادارات المستقلة لجمع السلاح الخاص بالاستخدامات الحربية، وعلى المواطنين جميعا تسليمه الى تلك المراكز.

-تشكيل 12 لجنة من وزارة الداخلية ووزارة البيشمركة والاسايش لغرض استلام وجرد الاسلحة المسلمة من قبل المواطنين.



- تقوم وزارة الداخلية بالاعلان عن اماكن مراكز الاستلام.

-تخصيص 40 مركزا استلام اسلحة الكلاشنكوف والمسدس.

-احتفاظ المواطنين بسلاحهم المرخص بعد ملىء تعهد بانه لا يحمله ولا يهديه ويبقى في المنزل او مكان آمن.

-وزارة الداخلية بوضع نظام الكتروني بكل المعلومات عن المركز التي ستفتتح واللجان المشكلة لهذا الغرض.