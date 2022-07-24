انت الان تتابع خبر كردستان تصدر تعليمات بشأن شريحة الهاتف النقال والأنترنت وحيازة الاسلحة والان مع التفاصيل
واضافت ان "التعليمات تضمنت:
- امهال شركات الاتصالات وتقديم الخدمات شهراً واحداً اعتباراً من 24 تموز الى 23 آب المقبل بالابلاغ عن وكلائهم وكالائهم اصحاب المكاتب بضرورة اصدار اجازات عمل جديدة من وزارة الداخلية و الاسايش".
- بعد يوم 24 آب سيتم غلق اي مكان غير مرخص لبيع شريحة الهاتف النقال، وعلى المحافظين والادارات المستقلة تطبيق ذلك.
- بعد تطبيق كل هذه التعليمات تقوم لجان بمراقبة العمل والاسواق.
وبشأن حيازة الاسلحة حددت الداخلية التعليمات التالية:
-سيتم افتتاح 12 مركزا في المحافظات والادارات المستقلة لجمع السلاح الخاص بالاستخدامات الحربية، وعلى المواطنين جميعا تسليمه الى تلك المراكز.
-تشكيل 12 لجنة من وزارة الداخلية ووزارة البيشمركة والاسايش لغرض استلام وجرد الاسلحة المسلمة من قبل المواطنين.
- تقوم وزارة الداخلية بالاعلان عن اماكن مراكز الاستلام.
-تخصيص 40 مركزا استلام اسلحة الكلاشنكوف والمسدس.
-احتفاظ المواطنين بسلاحهم المرخص بعد ملىء تعهد بانه لا يحمله ولا يهديه ويبقى في المنزل او مكان آمن.
-وزارة الداخلية بوضع نظام الكتروني بكل المعلومات عن المركز التي ستفتتح واللجان المشكلة لهذا الغرض.