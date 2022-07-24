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كردستان تصدر تعليمات بشأن شريحة الهاتف النقال والأنترنت وحيازة الاسلحة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزارتي الداخلية والنقل والاتصالات في كردستان اصدرتا تعليمات مشتركة بخصوص (شريحة الهاتف النقال والانترنيت) بدون اجازة او اوليات".
واضافت ان "التعليمات تضمنت:

- امهال شركات الاتصالات وتقديم الخدمات شهراً واحداً اعتباراً من 24 تموز الى 23 آب المقبل بالابلاغ عن وكلائهم وكالائهم اصحاب المكاتب بضرورة اصدار اجازات عمل جديدة من وزارة الداخلية و الاسايش".


- بعد يوم 24 آب سيتم غلق اي مكان غير مرخص لبيع شريحة الهاتف النقال، وعلى المحافظين والادارات المستقلة تطبيق ذلك.

- بعد تطبيق كل هذه التعليمات تقوم لجان بمراقبة العمل والاسواق.

وبشأن حيازة الاسلحة حددت الداخلية التعليمات التالية:

-سيتم افتتاح 12 مركزا في المحافظات والادارات المستقلة لجمع السلاح الخاص بالاستخدامات الحربية، وعلى المواطنين جميعا تسليمه الى تلك المراكز.

-تشكيل 12 لجنة من وزارة الداخلية ووزارة البيشمركة والاسايش لغرض استلام وجرد الاسلحة المسلمة من قبل المواطنين.


- تقوم وزارة الداخلية بالاعلان عن اماكن مراكز الاستلام.

-تخصيص 40 مركزا استلام اسلحة الكلاشنكوف والمسدس.

-احتفاظ المواطنين بسلاحهم المرخص بعد ملىء تعهد بانه لا يحمله ولا يهديه ويبقى في المنزل او مكان آمن.

-وزارة الداخلية بوضع نظام الكتروني بكل المعلومات عن المركز التي ستفتتح واللجان المشكلة لهذا الغرض.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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