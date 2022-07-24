شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حرائق الغابات في كاليفورنيا تنتشر بسرعة (الحصيلة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت السلطات الأمريكية إن حريق الغابات سريع الانتشار في ولاية كاليفورنيا، بالقرب من حديقة يوسمايت الوطنية، دمر 10 مبان، ويهدد آلاف الاشخاص الآخرين.

◄حريق الغابات سريع الانتشار في ولاية كاليفورنيا



وبدأ الحريق المسمى "حريق البلوط" الساعة 2 بعد الظهر بالتوقيت المحلي يوم الجمعة بميدبين في مقاطعة ماريبوسا، على بعد 70 ميلا تقريبا شمال فريسنو، ونحو 10 أميال من يوسمايت، بالقرب من سفوح سييرا نيفادا.

ونما الحريق بين عشية وضحاها حيث أتى على 6555 فدانا، وفقا لتقرير من كالفاير CalFire، وكالة مكافحة الحرائق في الولاية.

وقالت وكالة كالفاير إن "الطبيعة المتفجرة" للحريق شكلت تحديا لـ 400 من رجال الإطفاء وأربع طائرات هليكوبتر تم نشرهم. وأوضحت ناتاشا فوتس، المتحدثة باسم كالفاير، أن هذا كان أسرع حريق متزايد لهذا الموسم حتى الآن، متجاوزا سرعة حريق واشبورن الذي استمر بالاشتعال في حديقة يوسمايت الوطنية.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نشر السكان صورا لعمود دخان ينذر بالسوء تجاوز بسرعة سماء برتقالية وحمراء بعد اندلاع الحريق.



وصدرت أوامر إخلاء لمنطقة تمتد على بعد عدة أميال من النار، وأغلق المسؤولون عدة طرق. ولم يعرف ما إذا كان أي من السكان قد أصيب بجروح. وتم افتتاح محطة الصليب الأحمر الأمريكي في مدرسة ماريبوسا الابتدائية. بالإضافة إلى المباني التي دمرت، حيث لحقت أضرار بخمسة أخرى.

وقالت فوتس إن مسؤولي الإطفاء يتوقعون أن احتواء الحريق سيستمر حتى الأسبوع المقبل.

وبينما تحدث حرائق الغابات في جميع أنحاء الغرب كل عام، فإن الصلة بين تغير المناخ والحرائق الكبيرة لا تنفصم. وتتزايد حرائق الغابات من حيث الحجم والشدة في غرب الولايات المتحدة، كما تزداد مواسم حرائق الغابات لفترة أطول. وأشارت الأبحاث الحديثة إلى أن الحرارة والجفاف المرتبطين بالاحترار العالمي من الأسباب الرئيسية لزيادة الحرائق الأكبر والأقوى.

قالت السلطات اليونانية إن حريقا ضخما شب في غابات جزيرة ميديلي بليسفوس، دمر منازل السكان وتسبب بعمليات إجلاء واسعة من منتجع سياحي في الجزيرة.



وتعرض عدد غير معروف من المنازل والشركات للتدمير بالقرب من فاتيرا، وهو امتداد شهير للشاطئ يبلغ طوله 5 أميال في جزيرة بحر إيجة، وفقًا لما ذكره عمدة الجزء الغربي من الجزيرة.

حيث قال العمدة لصحيفة "كاثيميريني" اليومية المحلية أمس السبت، إن الحريق اندلع في غابة جبلية و"وصل بالفعل إلى ضواحي فاتيرا".

وأشار العمدة إلى أن رجال الإطفاء يخوضون "معركة ضخمة لإنقاذ المزيد من المنازل من الحريق"، مضيفا: "الجو عاصف جدا لسوء الحظ. كان الوضع يسير على ما يرام، لكن الرياح غيرت اتجاهها وأصبح لا يمكن السيطرة على الحريق".

من جهتها، قالت إدارة الإطفاء إن الحريق، الذي اندلع نحو الساعة العاشرة صباحا (07:00 بتوقيت غرينتش)، مشتعل على جبهتين، إحداهما تتجه نحو قرية فريسا، والأخرى تتجه نحو فاتيرا.



وذكرت الإدارة أن نحو 100 من رجال الإطفاء و19 مركبة و7 طائرات هليكوبتر يشاركون في عمليات برية وجوية للسيطرة على الحريق.

وفي منطقة إيفروس، اشتعل حريق غابات آخر لليوم الثالث في حديقة داديا الوطنية.



وفقا للسلطات، التهم الحريق أكثر من 800 هكتار (ما يقرب من 2000 فدان) من غابات الصنوبر الكثيفة.

وتسببت الحرائق المدمرة في احتراق أكثر من 2750 هكتارا (نحو 6800 فدان) على جبل بنديلي في ضواحي العاصمة أثينا الأسبوع الماضي، مع تدمير أكثر من عشرة منازل، وفرار آلاف الأشخاص من المنطقة.