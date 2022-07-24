شكرا لقرائتكم خبر عن "إفريقية النواب" تثمن دور "﻿المقاولون العرب" فى تنفيذ مشروعات بالقارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس ورئيس لجنة العلاقات الدولية والتعاون وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقي، بالدور المهم الذى تقوم به شركة المقاولون العرب فى إنشاء العديد من مشروعات البنية التحتية والأساسية والنقل داخل عدد كبير بالدول الإفريقية، مؤكداً أن هناك ثقة كبيرة من الدول الإفريقية فى هذه الشركة الوطنية الكبيرة.

وأكد " الجبلى"، الأهمية الكبيرة لقيام شركة المقاولون العرب بإنشاء مشروع قطار نواكشوط بدولة موريتانيا الشقيقة، وذلك فى ضوء مذكرة التفاهم إلى وقعها وزير التجهيز والنقل الموريتاني المختار ولد اليدالي، والمهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع قطار نواكشوط بحضور السفير خالد يوسف سفير مصر بموريتانيا، والقنصل المصري محمود بيومى، والدكتور محمد يوسف عضو مجلس الإدارة، والمهندس دارم دبسى، وسيد الحسينى المدير المالى بالفرع، وعدد من قيادات وزارة التجهيز والنقل الموريتانية.

وأوضح الجبلى أن هناك ترحيباً كبيراً من مختلف الدول الإفريقية بالتعاون والتنسيق، والعمل المشترك مع مصر فى مختلف المجالات مطالباً من الحكومة ورجال الأعمال والاستثمار والصناعة والتجارة بمصر استغلال العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين مصر ومختلف دول القارة السمراء، فى المزيد من التعاون الاقتصادية والاستثمارى والتجارى بين مصر والدول الإفريقية، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى العلاقات الممتازة بين مصر ومختلف الدول الإفريقية.

وكان الوزير الموريتاني، أكد أن مشروع قطار نواكشوط سيكون له الأثر الكبير والإيجابى فى المحافظة على البيئة، عبر التقليل من الانبعاثات الغازية، والاحتباس الحراري، إضافة إلى المساهمة في انتقال المواطنين، وانسيابية المرور، وتدعيم قطاع السياحة في موريتانيا.

وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى بناء خطين بطول إجمالى حوالى 45 كم بهدف ربط مناطق نواكشوط المختلفة.