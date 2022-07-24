الرئيس الايطالي يعلن عن حل البرلمان وانتخابات تشريعية مبكرة

اسماعيل عبد الحي - بعد أعلن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الخميس، حل مجلسي الشيوخ والنواب، أعلنت روما عن انتخابات تشريعية مبكرة في 25 سبتمبر .

وقال ماتاريلا في كلمة عبر التلفزيون، إن "الوضع السياسي أدى إلى هذا القرار"، في إشارة إلى استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي بعد انسحاب ثلاثة أحزاب كبيرة، الخميس، من ائتلافه الحكومي.

جاء ذلك، بعدما قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الخميس، استقالته، على ما أعلن مكتب الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، في أعقاب انهيار حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها.

وذكر بيان مقتضب أن دراغي قدم "استقالته واستقالة الحكومة التي يرأسها"، مضيفاً أن الرئيس "أخذ علماً بذلك"، وأن الحكومة باقية "لتصريف الأعمال"، وفق فرانس برس.

فشل المفاوضات

جاءت الاستقالة غداة إعلان ثلاثة أحزاب منضوية في الائتلاف الحكومي، الأربعاء، أنها لن تشارك في تصويت الثقة بحكومته، بعدما فشلت مفاوضات كانت تهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة بين كل الأطراف.

وكان دراغي قد تولى رئاسة حكومة "وحدة وطنية" في مطلع العام 2021، مهمتها التصدي للجائحة والأزمة الاقتصادية التي نجمت عنها.

لكنه قدّم في 14 جويلية استقالته لماتاريلا الذي سارع لرفضها.