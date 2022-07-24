القيادة تهنئ رئيس الجمهورية التونسية بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية التونسية، الرئيس قيس سعيد، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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