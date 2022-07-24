سي.إن.إن: وفاة أميركيين اثنين بمنطقة دونباس الأوكرانية

نقلت شبكة (سي.إن.إن) عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قوله اليوم السبت إن مواطنين أميركيين توفيا في الآونة الأخيرة بمنطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

ولم يقدم المتحدث، الذي لم يُذكر اسمه في التقرير، أي تفاصيل عن الفردين أو ملابسات وفاتهما، لكنه أضاف أن الإدارة الأميركية على اتصال بعائلتيهما وتقدم كل المساعدة القنصلية الممكنة، وفقاً لشبكة (سي.إن.إن).

كما نقلت الشبكة عن المتحدث قوله «احتراماً للعائلتين في هذا الوقت العصيب، ليس لدينا ما نضيفه».