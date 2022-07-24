ما علاقة الملابس؟.. إرشادات هامة من الصحة لمواجهة موجات الحر

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

قدمت وزارة الصحة، اليوم الاحد، حزمة ارشادات لتجنب مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في العراق.



ونشرت الوزارة بوست تثقيفي تضمن نصائح للحفاظ على الصحة خلال ارتفاع درجات الحرارة والتي جاءت على النحو الآتي:

"الابتعاد عن اشعة الشمس المباشرة

-الاكثار من شرب السوائل

- ارتداء ملابس فاتحة اللون

- استخدام واقي الشمس".

وأعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، توقعاتها لحالة الطقس في عموم مناطق العراق، فيما أشارت إلى أن درجات الحرارة ستعاود ارتفاعها بدءا من الثلاثاء المقبل.