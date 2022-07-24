انت الان تتابع خبر الكمارك ترفع دعوى قضائية على إعلامي: قام بالتشهير ضدنا دون دليل (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رفع وكيل مدير هيئة الكمارك، اليوم الاحد، دعوى قضائية بحق الاعلامي قصي شفيق بسبب تهجمه على المدير المذكور.