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انت الان تتابع خبر الكمارك ترفع دعوى قضائية على إعلامي: قام بالتشهير ضدنا دون دليل (وثيقة) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رفع وكيل مدير هيئة الكمارك، اليوم الاحد، دعوى قضائية بحق الاعلامي قصي شفيق بسبب تهجمه على المدير المذكور.
وبحسب وثيقة حصلت عليها الخليج 365، فإن "شفيق قام ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي بالتهجم وكيل التهم على موظفي الهيئة العامة للكمارك وتحديدا (ابو الكمارك) بدعوى قيامه بالهجوم على منزله واصابة احد افراد عائلته، ولقيامه بالتشهير بموظفي دائرة موكلي واتهامهم بالفساد والارهاب دون اي دليل يذكر".