وسط الأزمة العالمية.. العراق ينتج نصف ما يحتاجه من الحنطة خلال عام

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي، حضره مراسل السومرية، إن "حاجة العراق السنوية 4 ملايين و500 ألف طن من الحنطة، والإنتاج هذا العام، وصل قرابة مليونين و180 ألفا".

وأشار إلى أن "الموسم التسويقي ناجح هذا العام، والتسديد للفلاحين وصل إلى نسبة 70 بالمئة".



ويعاني العالم أجمع، من أزمة غذاء تسببت بها الحرب في أوكرانيا، ومن المؤمل أن تنخفض أسعار الحنطة، بعد اتفاق روسيا وأوكرانيا على تصدير الحبوب عن طريق البحر الأسود.