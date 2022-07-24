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وسط الأزمة العالمية.. العراق ينتج نصف ما يحتاجه من الحنطة خلال عام

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
كشف وزير التجارة، علاء الجبوري، اليوم الأحد، ما يحتاجه العراق من الحنطة سنوياً، وما أنتجه العراق خلال هذا العام.
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي، حضره مراسل السومرية، إن "حاجة العراق السنوية 4 ملايين و500 ألف طن من الحنطة، والإنتاج هذا العام، وصل قرابة مليونين و180 ألفا".

وأشار إلى أن "الموسم التسويقي ناجح هذا العام، والتسديد للفلاحين وصل إلى نسبة 70 بالمئة".


ويعاني العالم أجمع، من أزمة غذاء تسببت بها الحرب في أوكرانيا، ومن المؤمل أن تنخفض أسعار الحنطة، بعد اتفاق روسيا وأوكرانيا على تصدير الحبوب عن طريق البحر الأسود.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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