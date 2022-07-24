شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. الرئيس المصري يستقبل لافروف في قصر الاتحادية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في قصر الاتحادية بالقاهرة.

ومن المقرر ان يبحث وزير الخارجية الروسي مع الرئيس المصري، تعزيز التعاون بين روسيا ومصر، التي تعد الشريك التجاري الأول لموسكو في القارة الإفريقية.

وتفتح زيارة وزير الخارجية الروسي للعاصمة المصرية سلسة زيارات إلى عدد من الدول الإفريقية، حيث من المقرر أيضا أن يزور لافروف جمهورية الكونغو وأوغندا وإثيوبيا.



وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيجري محادثات، اليوم الأحد، مع القيادة المصرية في القاهرة.



ووصل لافروف إلى القاهرة أمس السبت في إطار جولة إفريقية يزور خلالها أيضا إثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "سيجري لافروف غدا محادثات مع القيادة المصرية. بزيارة هذا البلد الصديق، يبدأ وزير الخارجية الروسي جولة في الدول الإفريقية".



ويجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جولة إفريقية يستهلها بالقاهرة، حيث يلتقي المسؤولين المصريين لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وملفات المنطقة.

وخلال زيارته القاهرة يلقي لافروف كلمة في الجامعة العربية يتطرق خلالها لتطور العلاقات العربية الروسية.



وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيقوم في الفترة ما بين 24 و28 يوليو الجاري بزيارة إلى عدد من الدول الإفريقية.



وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي،في الفترة من 24 إلى 28 يوليو الجاري سيقوم لافروف (وزير الخارجية الروسي) بزيارة عمل إلى مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" و"RT" عن زيارته المقررة لعدد من الدول الإفريقية، من بينها مصر، التي وصفها بأنها الشريك رقم واحد لروسيا في القارة الإفريقية.

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى العاصمة المصرية القاهرة، السبت، في زيارة رسمية، ضمن جولة أفريقية.

وقالت وكالة "تاس" الروسية، إن مصر هي الدولة الأولى التي يزورها لافروف خلال جولة أفريقية تستغرق 5 أيام يزور خلالها الكونغو وأوغندا وإثيوبيا أيضا، مشيرة إلى أن الوزير الروسي سيلقي خلال زيارته القاهرة كلمة في الجامعة العربية يتطرق خلالها لتطور العلاقات العربية الروسية.



وفي مصر، سيلتقي لافروف بمسؤولين يحاولون رفع مستوى العلاقات القوية مع روسيا لمستوى علاقتهم الوثيقة بالولايات المتحدة التي سعت مع قوى غربية أخرى إلى عزل روسيا من خلال فرض عقوبات صارمة عليها.

وبعد لقائه أعضاء جامعة الدول العربية في القاهرة، يتجه لافروف إلى إثيوبيا وأوغندا، الدولتين اللتين توترت علاقاتهما مع الغرب مؤخرا، وكذلك جمهورية الكونجو.

علاقات قوية

وقال لافروف في مقابلة حصرية مع وكالة "نوفوستي" وقناة "آر تي عربية" في وقت سابق إن روسيا لديها علاقات طويلة الأمد وجيدة مع إفريقيا، منذ الاتحاد السوفيتي، مضيفا أن موسكو تعمل بنشاط في السنوات الأخيرة على استعادة موقعها في القارة.

وقالت وكالة "رويترز" إن الجولة الأفريقية لوزير الخارجية الروسي محاولة من موسكو للاستفادة من رغبة بعض الدول في الانضمام إلى تحالفات غير غربية، في الوقت الذي تقاوم فيه روسيا الانتقادات الدولية بشأن الحرب في أوكرانيا.



وتتمتع مصر بعلاقات استراتيجية واقتصادية مهمة مع روسيا، والتي كانت مصدرا رئيسيا في السنوات الأخيرة للقمح والأسلحة وكذلك للسائحين حتى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى تعقيد خطط السفر.