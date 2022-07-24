شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو - لفتة طيبة من النني تثير إعجاب جماهير آرسنال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح فريق آرسنال الإنجليزي، بقيادة النجم المصري محمد النني، في تحقيق فوزا كاسحا على تشيلسي بأربعة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب كامبينج ورد في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

آرسنال يكتسح تشيلسي برباعية

افتتح لآرسنال التسجيل لوافد الجديد البرازيلي جابرييل جيسوس، بطريقة رائعة في الدقيقة 15، قبل أن يعزز النتيجة مارتن أوديجارد في الدقيقة 36.

النني

في الدقيقة 66 سجل بوكايو ساكا الهدف الثالث للجانرز، واختتم لوكونجا الرباعية في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع 92.

النني يرتدي شارة القيادة

وشارك النجم المصري محمد النني في الدقيقة 72 بدلا من توماس بارتي وقام بارتداء شارة القيادة حتى نهاية المباراة.

وتوج آرسنال بكأس فلوريدا وذلك بعد الفوز على تشيلسي برباعية ليرفع الجانرز كأس البطولة الودية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

النني يعيد شارة القيادة لأوديجارد

وبطبيعة ارتداء النني شارة القيادة فكان يجب أن يقوم النني برفع كأس البطولة، إلا أن النني قام بخلع شارة القيادة وقام بتسليمها إلى مارتن أوديجارد الذي كان يرتديها من بداية المباراة.