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انت الان تتابع خبر الأنواء الجوية تحدد موعد وصول العاصفة الترابية إلى العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، توقعاتها لحالة الطقس في عموم مناطق العراق، فيما أشارت إلى أن درجات الحرارة ستعاود ارتفاعها بدءا من الثلاثاء المقبل.
وذكرت الهيئة في جداول حصلت عليها الخليج 365، أن "المنطقة الجنوبية سيتحول طقسها إلى مغبر بعد ظهر اليوم، مع حدوث عاصفة ترابية، يصل فيها مدى الرؤية إلى أقل من 1000 متر".
وأضافت، أن درجات الحرارة ستعاود ارتفاعها خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة.
وأضافت، أن درجات الحرارة ستعاود ارتفاعها خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة.