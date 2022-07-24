الأنواء الجوية تحدد موعد وصول العاصفة الترابية إلى العراق

وذكرت الهيئة في جداول حصلت عليها الخليج 365، أن "المنطقة الجنوبية سيتحول طقسها إلى مغبر بعد ظهر اليوم، مع حدوث عاصفة ترابية، يصل فيها مدى الرؤية إلى أقل من 1000 متر".

وأضافت، أن درجات الحرارة ستعاود ارتفاعها خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة.

