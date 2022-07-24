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الصحة تنشر رابط الاستمارة الإلكترونية الخاصة بهذه الفئة

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بغداد - ياسين صفوان - ودعت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، "خريجو العام 2019-2020 (الدور الأول والثاني) فضلا عن خريجي (السنوات السابقة, الجامعات غير العراقية) المشمولين بالتوزيع الى مناطق التدرج الطبي (القرى والارياف) لقضاء فترة التدرج الطبي وحسب قانون التدرج الطبي الصحي رقم (6) لسنة 2000، لملئ الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتدرج وعلى الرابط المشار اليه ادناه ابتداءٍ من يوم الاحد 24/7/2022 ولغاية يوم الاحد 7/8/2022".

ونوهت الصحة إلى أنه "على الأطباء غير الموجودة أسمائهم من المستحقين للتوزيع للتدرج الطبي ضمن الاستمارة الالكترونية مراسلتنا على الايميل الالكتروني او رقم الهاتف المخصص الموجود ضمن الاستمارة الالكترونية في بدايتها قبل البدء بملئ المعلومات ان لم يتم ظهور الاسم".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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